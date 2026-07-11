Спортът по телевизията в събота 11 юли

Стопкадър Max One

Акцентът върху спортните събития на 11 юли, събота, 2026 г. попада върху решителен мач от Мондиала, важна среща на „лъвиците“ и финала при жените от турнир по тенис от Големия шлем.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство - ¼-финал:

Неделя:

00:00 часа: Норвегия – Англия БНТ 1, БНТ 3

04:00 часа: Аржентина - Швейцария БНТ 1, БНТ 3

Волейбол

Лига на нациите – жени, събота:

17:30 часа: България – Франция Max One

Тенис

Уимбълдън – финал, жени, събота:

15:30 часа: Eurosport 2

Колоездене

"Тур дьо Франс", осми етап, събота:

14:30 часа: Eurosport 1

Редактор "Екип на Петел",

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