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Спортът по телевизията в събота 11 юли

11.07.2026 / 05:00 0

Стопкадър Max One

Акцентът върху спортните събития на 11 юли, събота, 2026 г. попада върху решителен мач от Мондиала, важна среща на „лъвиците“ и финала при жените от турнир по тенис от Големия шлем.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство - ¼-финал:

Неделя:

00:00 часа: Норвегия – Англия БНТ 1, БНТ 3

04:00 часа: Аржентина - Швейцария БНТ 1, БНТ 3

 

Волейбол

Лига на нациите – жени, събота:

17:30 часа: България – Франция Max One

 

Тенис

Уимбълдън – финал, жени, събота:

15:30 часа: Eurosport 2

 

Колоездене

"Тур дьо Франс", осми етап, събота:

14:30 часа: Eurosport 1

 

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