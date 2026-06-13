Спортът по телевизията в събота 13 юни
Стопкадър Max Sport 2
Спортните събития на 13 юни, събота, 2026 година са свързани с поредните двубои от Мондиала и третия мач на волейболните ни национали в Лига на нациите.
Ето какво може да гледате директно по родните телевизии:
Футбол
Световно първенство:
22:00 часа: Катар – Швейцария БНТ 1, БНТ 3
Неделя
01:00 часа: Бразилия – Мароко БНТ 1, БНТ 3
04:00 часа: Хаити – Шотландия НВТ 1, БНТ 3
Волейбол
Лига на нациите, мъже:
21:30 часа: България – Аржентина Max Sport
Тенис
Турнир АTP 250 в Щутгарт, полуфинали:
13:00 и 15:00 часа: Max Sport 3
Турнир АTP 250 в Хертогенбош, полуфинали:
16:00 и 18:00 часа: Max Sport 1
Формула 1
Голямата награда на Барселона, квалификация:
14:30 часа: Диема Спорт 3
Редактор "Екип на Петел",
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