Спортът по телевизията в събота 13 юни

Стопкадър Max Sport 2

Спортните събития на 13 юни, събота, 2026 година са свързани с поредните двубои от Мондиала и третия мач на волейболните ни национали в Лига на нациите.

Ето какво може да гледате директно по родните телевизии:

Футбол

Световно първенство:

22:00 часа: Катар – Швейцария БНТ 1, БНТ 3

Неделя

01:00 часа: Бразилия – Мароко БНТ 1, БНТ 3

04:00 часа: Хаити – Шотландия НВТ 1, БНТ 3

Волейбол

Лига на нациите, мъже:

21:30 часа: България – Аржентина Max Sport

Тенис

Турнир АTP 250 в Щутгарт, полуфинали:

13:00 и 15:00 часа: Max Sport 3

Турнир АTP 250 в Хертогенбош, полуфинали:

16:00 и 18:00 часа: Max Sport 1

Формула 1

Голямата награда на Барселона, квалификация:

14:30 часа: Диема Спорт 3

Редактор "Екип на Петел",

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