Спортът по телевизията в събота 18 юли
Снимка: Сайт на Лудогорец
Акцентът върху спортните събития на 18 юли, събота, 2026 г. попада върху мачове от елитното ни футболно първенство и решителна среща на волейболните ни национали до 18 години, които ще спорят за бронза на Еропейското.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
България - Първа лига:
19:00 часа: Септември – Арда Диема Спорт
21:15 часа: Лудогорец – Локомотив Пловдив Диема Спорт
Волейбол
Европейско първенство за юноши до 18 години - малък финал за трето място:
18:00 часа: България - Франция Max One
Тенис:
АТП 250 – Гщаад, полуфинали:
12:00 и 14:30 часа: Max Sport 3
АТП 250 - Бощад, полуфинали:
14:00 и 16:30 часа: Max Sport 1
Колоездене
"Тур дьо Франс", четиринадесети етап:
14:30 часа: Eurosport 1
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Неделя
Футбол
Световно първенство - финал за трето място:
00:00 часа: Франция - Англия БНТ 1, БНТ 3
Волейбол
Лига на нациите - мъже:
04:00 часа: САЩ - България Max One
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