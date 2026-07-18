Спортът по телевизията в събота 18 юли

Снимка: Сайт на Лудогорец

Акцентът върху спортните събития на 18 юли, събота, 2026 г. попада върху мачове от елитното ни футболно първенство и решителна среща на волейболните ни национали до 18 години, които ще спорят за бронза на Еропейското.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

Футбол

България - Първа лига:

19:00 часа: Септември – Арда Диема Спорт

21:15 часа: Лудогорец – Локомотив Пловдив Диема Спорт

Волейбол

Европейско първенство за юноши до 18 години - малък финал за трето място:

18:00 часа: България - Франция Max One

Тенис:

АТП 250 – Гщаад, полуфинали:

12:00 и 14:30 часа: Max Sport 3

АТП 250 - Бощад, полуфинали:

14:00 и 16:30 часа: Max Sport 1

Колоездене

"Тур дьо Франс", четиринадесети етап:

14:30 часа: Eurosport 1

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Неделя

Футбол

Световно първенство - финал за трето място:

00:00 часа: Франция - Англия БНТ 1, БНТ 3

Волейбол

Лига на нациите - мъже:

04:00 часа: САЩ - България Max One

Редактор "Екип на Петел",

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