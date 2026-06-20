Спортът по телевизията в събота 20 юни
Стопкадър Спортал.бг
Спортните събития на 20 юни, събота, 2026 г. са свързани с мачове от Мондиала и решителни срещи от турнири по тенис.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Футбол
Световно първенство:
07:00 часа: Турция – Парагвай БНТ 1, БНТ 3
20:00 часа: Нидерландия – Швеция БНТ 1, БНТ 3
23:00 часа: Германия – Кот д‘Ивоар БНТ 1, БНТ 3
Неделя
03:00 часа: Еквадор 0 Кюрасао БНТ 1, БНТ 3
Събота
01:00 часа: Шотландия – Мароко БНТ 1, БНТ 3
03:30 часа: Бразилия – Хаити БНТ 1, БНТ 3
Тенис
АTP 500 Лондон – Куинс Клъб Чемпиъншипс, полуфинали:
13:30 – 23:00 часа: Max Sport 1
ATP 500 Хале, полуфинали:
13:30 – 21:00 часа: Max Sport 3
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