Спортът по телевизията в събота 20 юни

Стопкадър Спортал.бг

Спортните събития на 20 юни, събота, 2026 г. са свързани с мачове от Мондиала и решителни срещи от турнири по тенис.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство:

07:00 часа: Турция – Парагвай БНТ 1, БНТ 3

20:00 часа: Нидерландия – Швеция БНТ 1, БНТ 3

23:00 часа: Германия – Кот д‘Ивоар БНТ 1, БНТ 3

Неделя

03:00 часа: Еквадор 0 Кюрасао БНТ 1, БНТ 3

Събота

01:00 часа: Шотландия – Мароко БНТ 1, БНТ 3

03:30 часа: Бразилия – Хаити БНТ 1, БНТ 3

Тенис

АTP 500 Лондон – Куинс Клъб Чемпиъншипс, полуфинали:

13:30 – 23:00 часа: Max Sport 1

ATP 500 Хале, полуфинали:

13:30 – 21:00 часа: Max Sport 3

Редактор "Екип на Петел",

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