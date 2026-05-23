Спортът по телевизията в събота 23 май
На 23 май 2026 г. (събота) спортният календар е наситен с ключови събития, тъй като това е периодът на финалите в европейския клубен футбол и колоездачни форуми.
Ето най-важното от програмата, което да следите директно по спортните канали:
Футбол
Ла Лига – последен кръг:
22:00 часа: Виляреал – Реал Мадрид Max Spopt 4
22:00 часа: Валенсия - Барселона Max Sport 1
Серия А – последен кръг:
19:00 часа: Болоня – Интер Max Sport 3
21:45 часа: Лацио – Пиза Max Sport 2
Тенис - Ролан Гарос:
Квалификации и подготовка: В събота приключват последните решителни мачове от квалификациите, а водещите играчи провеждат официалните си тренировки преди началото на основната схема в неделя.
13:00 часа: Eurosport 2
АТП 250 Женева - финал:
16:15 часа: Max Sport 2
АТП 500 Хамбург – финал:
16:30 часа: Max Sport 1
Колоездене - Джиро д'Италия (Giro d'Italia):
Етап 20: Това е предпоследният ден от Обиколката на Италия – обикновено тежък планински етап, който решава носителя на „розовата фланелка“.
13:45 часа: Eurosport 1
Формула 1
Гран При на Канада, трета свободна тренировка и Квалификация:
21:00 часа: Diema Sport 3
Лека атлетика - Диамантена лига, турнир в Сямън, Китай:
14:00 часа MAX Sport 2
Волейбол – приятелска среща:
21:00 часа: България – Полша Max Sport 1
Хокей на лед - Световно първенство:
13:20 часа: Латвия – САЩ Max Sport 4
17:20 часа: Словакия – Чехия Max Sport 4
