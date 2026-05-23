Спортът по телевизията в събота 23 май

На 23 май 2026 г. (събота) спортният календар е наситен с ключови събития, тъй като това е периодът на финалите в европейския клубен футбол и колоездачни форуми.

Ето най-важното от програмата, което да следите директно по спортните канали:

Футбол

Ла Лига – последен кръг:

22:00 часа: Виляреал – Реал Мадрид Max Spopt 4

22:00 часа: Валенсия - Барселона Max Sport 1

Серия А – последен кръг:

19:00 часа: Болоня – Интер Max Sport 3

21:45 часа: Лацио – Пиза Max Sport 2

Тенис - Ролан Гарос:

Квалификации и подготовка: В събота приключват последните решителни мачове от квалификациите, а водещите играчи провеждат официалните си тренировки преди началото на основната схема в неделя.

13:00 часа: Eurosport 2

АТП 250 Женева - финал:

16:15 часа: Max Sport 2

АТП 500 Хамбург – финал:

16:30 часа: Max Sport 1

Колоездене - Джиро д'Италия (Giro d'Italia):

Етап 20: Това е предпоследният ден от Обиколката на Италия – обикновено тежък планински етап, който решава носителя на „розовата фланелка“.

13:45 часа: Eurosport 1

Формула 1

Гран При на Канада, трета свободна тренировка и Квалификация:

21:00 часа: Diema Sport 3

Лека атлетика - Диамантена лига, турнир в Сямън, Китай:

14:00 часа MAX Sport 2

Волейбол – приятелска среща:

21:00 часа: България – Полша Max Sport 1

Хокей на лед - Световно първенство:

13:20 часа: Латвия – САЩ Max Sport 4

17:20 часа: Словакия – Чехия Max Sport 4

