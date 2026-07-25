Спортът по телевизията в събота 25 юли
Снимка: Сайт на Левски
Спортните събития на 25 юли, събота, 2026 г. са свързани с два мач от родния футболен елит и финал на престижен турнир по тенис.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
България – Първа лига:
19:00 часа: ЦСКА 1948 – Ботев Враца Диема Спорт
21:15 часа: Локомотив Сф – Левски Диема Спорт
Тенис
АТП 250 – Ещорил, полуфинали:
14:00 часа: Max Sport 3
АТП 250 – Кицбюел, финал:
15:00 часа: Max Sport 1
Колоездене
Тур Дьо Франс – 20-и етап:
14:30 часа: Eurosport 1
Редактор "Екип на Петел",
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