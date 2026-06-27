Спортът по телевизията в събота 27 юни

Стопкадър Max One

Акцентът върху спортните събития на 27 юни, събота, 2026 г. попада върху напечени мачове от групите на Мондиала, финали в два тенис турнира и важна среща на волейболните национали.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство:

06:00 часа: Египет – Иран БНТ 3

06:00 часа: Нова Зеландия – Белгия БНТ 1

00:00 часа: Панама – Англия БНТ 3

00:00 часа: Хърватия – Гана БНТ 1

Неделя

02:30 часа: Д.Р.Конго – Узбекистан БНТ 3

02:30 часа: Колумбия – Португалия БНТ 1

Волейбол

Лига на нациите – мъже:

17:30 часа: България – Канада Max One

Тенис

Турнир за мъже в Истборн - финал:

16:00 часа: Max Sport 1

ATP Майорка, мъже - финал:

15:30 часа: Max Sport 3

Редактор "Екип на Петел",

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