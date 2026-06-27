Спортът по телевизията в събота 27 юни
Стопкадър Max One
Акцентът върху спортните събития на 27 юни, събота, 2026 г. попада върху напечени мачове от групите на Мондиала, финали в два тенис турнира и важна среща на волейболните национали.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Футбол
Световно първенство:
06:00 часа: Египет – Иран БНТ 3
06:00 часа: Нова Зеландия – Белгия БНТ 1
00:00 часа: Панама – Англия БНТ 3
00:00 часа: Хърватия – Гана БНТ 1
Неделя
02:30 часа: Д.Р.Конго – Узбекистан БНТ 3
02:30 часа: Колумбия – Португалия БНТ 1
Волейбол
Лига на нациите – мъже:
17:30 часа: България – Канада Max One
Тенис
Турнир за мъже в Истборн - финал:
16:00 часа: Max Sport 1
ATP Майорка, мъже - финал:
15:30 часа: Max Sport 3
Редактор "Екип на Петел",
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