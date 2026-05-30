Спортът по телевизията в събота 30 май
Кадър: The Final Whistle, Х
Акцентът в спортните събития в събота, 30 май, 2026 година попада върху финала в Шампионска лига.
Ето какво може да гледате директно по спортните ни канали:
Футбол
Шампионска лига - финал:
19:00 часа: Пари Сен Жермен – Арсенал бТВ Аction, Max Sport 3
Баскетбол
България – Национална лига, трети плейоф за титлата:
19:15 часа: Локомотив Пловдив – Балкан Max Sport 2
Тенис
Ролан Гарос:
11:30 – 23:00 часа: Eurosoport 2
11:30 и 17:30 часа: Eursoport 1
Колоездене
Обиколка на Италия - Джиро д'Италия (Giro d'Italia), 20 етап:
14:30 часа: Eurosport 1
Хокей на лед
Световно първенство за мъже – полуфинали:
16:20 часа: Канада – Финландия Max Sport 4
21:00 часа: Швейцария – Норвегия Max Sport 4
