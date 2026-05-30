Спортът по телевизията в събота 30 май

Акцентът в спортните събития в събота, 30 май, 2026 година попада върху финала в Шампионска лига.

Ето какво може да гледате директно по спортните ни канали:

Футбол

Шампионска лига - финал:

19:00 часа: Пари Сен Жермен – Арсенал бТВ Аction, Max Sport 3

Баскетбол

България – Национална лига, трети плейоф за титлата:

19:15 часа: Локомотив Пловдив – Балкан Max Sport 2

Тенис

Ролан Гарос:

11:30 – 23:00 часа: Eurosoport 2

11:30 и 17:30 часа: Eursoport 1

Колоездене

Обиколка на Италия - Джиро д'Италия (Giro d'Italia), 20 етап:

14:30 часа: Eurosport 1

Хокей на лед

Световно първенство за мъже – полуфинали:

16:20 часа: Канада – Финландия Max Sport 4

21:00 часа: Швейцария – Норвегия Max Sport 4

