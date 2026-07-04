Спортът по телевизията в събота 4 юли
Стопкадър БНТ 1
Акцентът върху спортните събития на 4 юли, събота, 2026 г. попада върху първия осминафинален мач от Мондиала, оспорвани срещи от турнир по тенис от Големия шлем и началото на най-престижната колоездачна обиколка в света.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Футбол
Световно първенство – 1/8-финали:
20:00 часа: Канада – Мароко БНТ1, БНТ 3
Тенис
Уимбълдън:
13:00 -23:00 часа: Eurosport 2
Колоездене
"Тур дьо Франс", първи етап:
18:00 часа: Eurosport 1
Редактор "Екип на Петел",
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