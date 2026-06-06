Спортът по телевизията в събота 6 юни
Стопкадър Ютуб, Формула 1
Акцентът върху спортните събития на 6 юни, събота, 2026 година попада върху финала при жените на Ролан Гарос.
Ето какво може да гледате директно по българските телевизии:
Футбол
Приятелски срещи:
20:45 часа: Португалия – Чили Диема Спорт 2
23:00 часа: Англия – Нова Зеландия Диема Спорт 2
Тенис
Ролан Гарос – финал при жените:
16:00 часа: Eurosport 1
Волейбол
Лига на нациите - жени:
21:30 часа: Италия - Турция Max Sport 2
Формула 1
Голяма награда на Монако:
13:30 часа: Трета свободна тренировка Диема Спорт 2
17:00 часа: Квалификация Диема Спорт 2
Голф
KLM, Open:
14:00 часа: Max Sport 3
Редактор "Екип на Петел",
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