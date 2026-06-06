Спортът по телевизията в събота 6 юни

Стопкадър Ютуб, Формула 1

Акцентът върху спортните събития на 6 юни, събота, 2026 година попада върху финала при жените на Ролан Гарос.

Ето какво може да гледате директно по българските телевизии:

Футбол

Приятелски срещи:

20:45 часа: Португалия – Чили Диема Спорт 2

23:00 часа: Англия – Нова Зеландия Диема Спорт 2

Тенис

Ролан Гарос – финал при жените:

16:00 часа: Eurosport 1

Волейбол

Лига на нациите - жени:

21:30 часа: Италия - Турция Max Sport 2

Формула 1

Голяма награда на Монако:

13:30 часа: Трета свободна тренировка Диема Спорт 2

17:00 часа: Квалификация Диема Спорт 2

Голф

KLM, Open:

14:00 часа: Max Sport 3

Редактор "Екип на Петел",

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