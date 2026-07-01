Спортът по телевизията в сряда 1 юли
Стопкадър БНТ 1
Спортните събития на 1 юли, сряда, 2026 г. са свързани с оспорвани мачове от Мондиала и турнир по тенис от Големия шлем.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Футбол
Световно първенство 1/16-финали:
19:00 часа: Англия – Д.Р.Конго БНТ1, БНТ 3
20:00 часа: Белгия – Сенегал БНТ 1, БНТ 3
Четвъртък
03:00 часа: САЩ – Босна и Херцеговина БНТ 1, БНТ 3
Тенис
Уимбълдън:
13:00 -23:00 часа: Eurosport 2
Редактор "Екип на Петел",
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