Спортът по телевизията в сряда 1 юли

Стопкадър БНТ 1

Спортните събития на 1 юли, сряда, 2026 г. са свързани с оспорвани мачове от Мондиала и турнир по тенис от Големия шлем.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство 1/16-финали:

19:00 часа: Англия – Д.Р.Конго БНТ1, БНТ 3

20:00 часа: Белгия – Сенегал БНТ 1, БНТ 3

Четвъртък

03:00 часа: САЩ – Босна и Херцеговина БНТ 1, БНТ 3

Тенис

Уимбълдън:

13:00 -23:00 часа: Eurosport 2

Редактор "Екип на Петел",

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