Спортът по телевизията в сряда 10 юни

Стопкадър бТВ

Акцентът върху спортните събития на 10 юни, сряда 2026 година попада върху първия мача на волейболните национали от Лига на нациите.

Ето какво може да гледате директно по родните телевизии:

Волейбол

Лига на нациите – мъже:

19:00 часа: Белгия – България Max Sport 2

Тенис

Турнир АTP 250 в Щутгарт:

12:00 – 22:00 часа: Max Sport 3

Турнир АTP 250 в Хертогенбош:

11:00 – 20:00 часа: Max Sport 1

Редактор "Екип на Петел",

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