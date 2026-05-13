Спортът по телевизията в сряда 13 май

Спортната програма за днес, 13 май 2026 г., е наситена с ключови футболни дербита от България и Европа, решаващи мачове от големите първенства и важни срещи в тениса.

Ето най-интересното, което можете да гледате по българските телевизии:

Футбол

България - Първа лига:

15:15 часа: Славия – Добруджа Диема Спорт

17:45 часа: ЦСКА – ЦСКА 1948 Диема Спорт

20:15 часа: Лудогорец – Левски Диема Спорт

Италия - Финал за Купата:

22:00 часа: Лацио – Интер MAX Sport 3

Испания - Ла Лига:

20:00 часа: Виляреал – Севиля MAX Sport 4

22:30 часа: Алавес – Барселона MAX Sport 4

Англия - Висша лига:

22:00 часа: Манчестър Сити – Кристъл Палас Diema Sport 2

Франция - Лига 1:

22:00 часа: Ланс – ПСЖ Nova Sport

Турция - Полуфинал за Купата:

20:30 часа: Генчлербирлиги -Трабзонспор Max Sport 2

Тенис

ATP 1000 Рим - четвъртфинали:

16:00 часа: MAX Sport 1

Колоездене - Giro d'Italia), Етап 5:

13:45 часа: Eurosport 1

