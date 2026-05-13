Спортът по телевизията в сряда 13 май
Снимка: Булфото
Спортната програма за днес, 13 май 2026 г., е наситена с ключови футболни дербита от България и Европа, решаващи мачове от големите първенства и важни срещи в тениса.
Ето най-интересното, което можете да гледате по българските телевизии:
Футбол
България - Първа лига:
15:15 часа: Славия – Добруджа Диема Спорт
17:45 часа: ЦСКА – ЦСКА 1948 Диема Спорт
20:15 часа: Лудогорец – Левски Диема Спорт
Италия - Финал за Купата:
22:00 часа: Лацио – Интер MAX Sport 3
Испания - Ла Лига:
20:00 часа: Виляреал – Севиля MAX Sport 4
22:30 часа: Алавес – Барселона MAX Sport 4
Англия - Висша лига:
22:00 часа: Манчестър Сити – Кристъл Палас Diema Sport 2
Франция - Лига 1:
22:00 часа: Ланс – ПСЖ Nova Sport
Турция - Полуфинал за Купата:
20:30 часа: Генчлербирлиги -Трабзонспор Max Sport 2
Тенис
ATP 1000 Рим - четвъртфинали:
16:00 часа: MAX Sport 1
Колоездене - Giro d'Italia), Етап 5:
13:45 часа: Eurosport 1
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!