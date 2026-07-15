Спортът по телевизията в сряда 15 юли
Стопкадър БНТ 1, БНТ 3
Спортните събития на 15 юли, сряда, 2026 г. са свързани с втория полуфинал на Световното и важен мач волейболните национали.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
Световно първенство, полуфинал:
22:00 часа: Англия – Аржентина БНТ 1, БНТ 3
Волейбол
Лига на нациите - мъже:
20:00 часа: България – Полша Max One
Тенис:
АТП 250 – Гщаад:
16:00 часа: Max Sport 3
АТП 250 - Бощад:
12:00 часа: Max Sport 1
АТП 250 – Умаг:
12:00 часа: Max Sport 2
Колоездене
"Тур дьо Франс", единадесети етап:
14:30 часа: Eurosport 1
Редактор "Екип на Петел",
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