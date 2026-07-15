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Спортът по телевизията в сряда 15 юли

15.07.2026 / 05:00 0

Стопкадър БНТ 1, БНТ 3

Спортните събития на 15 юли, сряда, 2026 г. са свързани с втория полуфинал на Световното и важен мач волейболните национали.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

 

Футбол

Световно първенство, полуфинал:

22:00 часа: Англия – Аржентина БНТ 1, БНТ 3

 

Волейбол

Лига на нациите - мъже:

20:00 часа: България – Полша Max One

 

Тенис:

АТП 250 – Гщаад:

16:00 часа: Max Sport 3

 

АТП 250 - Бощад:

12:00 часа: Max Sport 1

 

АТП 250 – Умаг:

12:00 часа: Max Sport 2

 

Колоездене

"Тур дьо Франс", единадесети етап:

14:30 часа: Eurosport 1

 

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