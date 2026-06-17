Спортът по телевизията в сряда 17 юни
Снимка уикипедия, The White House
Акценът в спортните събития на 17 юни, сряда, 2026 г. попада върху първите мачове на два от фаворитите за титлата на Мондиала – Португалия и Англия, и поредна среща мач на българските волейболистки в Лига на нациите.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Футбол
Световно първенство:
07:00 часа: Австрия – Йордания БНТ 1, БНТ 3
20:00 часа: Португалия – Д.Р. Конго БНТ 1, БНТ 3
23:00 часа: Англия – Хърватия БНТ 1, БНТ 3
Четвъртък
02:00 часа: Гана – Панама БНТ 1, БНТ 3
Волейбол
Лига на нациите – жени:
13:00 часа: България – Полша Max ONE
Тенис
АTP 500 Лондон – Куинс Клъб Чемпиъншипс:
13:30 – 23:00 часа: Max Sport 1
ATP 500 Хале:
12:30 – 21:00 часа: Max Sport 3
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