Спортът по телевизията в сряда 17 юни

Снимка уикипедия, The White House

Акценът в спортните събития на 17 юни, сряда, 2026 г. попада върху първите мачове на два от фаворитите за титлата на Мондиала – Португалия и Англия, и поредна среща мач на българските волейболистки в Лига на нациите.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство:

07:00 часа: Австрия – Йордания БНТ 1, БНТ 3

20:00 часа: Португалия – Д.Р. Конго БНТ 1, БНТ 3

23:00 часа: Англия – Хърватия БНТ 1, БНТ 3

Четвъртък

02:00 часа: Гана – Панама БНТ 1, БНТ 3

Волейбол

Лига на нациите – жени:

13:00 часа: България – Полша Max ONE

Тенис

АTP 500 Лондон – Куинс Клъб Чемпиъншипс:

13:30 – 23:00 часа: Max Sport 1

ATP 500 Хале:

12:30 – 21:00 часа: Max Sport 3

Редактор "Екип на Петел",

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