Спортът по телевизията в сряда 20 май
Снимка Фейсбук, ЦСКА
Спортната програма за сряда, 20 май 2026 г., е наситена с важни събития, като акцентът пада върху финалите за Купа България и Лига Европа.
Ето най-интересното, което можете да проследите в родния ефир:
Футбол
Купа България – Финал:
19:00 часа: ЦСКА – Локомотив Пловдив Диема Спорт
Лига Европа – Финал:
22:00 часа: Файбург – Астън Вила bTV Action и MAX Sport 3
Баскетбол
Национална лига – решителен пети мач от полуфиналния плейоф:
19:15 часа: Рилски спортист – Локомотив Пловдив Max Sport 2
Тенис
АТП 500 Хамбург:
13:00 – 21:00 часа: Max Sport 1
АТП 250 Женева:
13:00 – 21:00 часа Max Sport 3
Ролан Гарос, квалификации:
11:00 – 22:00 часа: Eurosport 1 и Eurosport 2
Хокей на лед
Световно първенство:
17:30 часа: Австрия – Швейцария Max Sport 3
21:40 часа: САЩ - Германия Max Sport 2
