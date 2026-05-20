Спортът по телевизията в сряда 20 май

Спортната програма за сряда, 20 май 2026 г., е наситена с важни събития, като акцентът пада върху финалите за Купа България и Лига Европа.

Ето най-интересното, което можете да проследите в родния ефир:

Футбол

Купа България – Финал:

19:00 часа: ЦСКА – Локомотив Пловдив Диема Спорт

Лига Европа – Финал:

22:00 часа: Файбург – Астън Вила bTV Action и MAX Sport 3

Баскетбол

Национална лига – решителен пети мач от полуфиналния плейоф:

19:15 часа: Рилски спортист – Локомотив Пловдив Max Sport 2

Тенис

АТП 500 Хамбург:

13:00 – 21:00 часа: Max Sport 1

АТП 250 Женева:

13:00 – 21:00 часа Max Sport 3

Ролан Гарос, квалификации:

11:00 – 22:00 часа: Eurosport 1 и Eurosport 2

Хокей на лед

Световно първенство:

17:30 часа: Австрия – Швейцария Max Sport 3

21:40 часа: САЩ - Германия Max Sport 2

