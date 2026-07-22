Спортът по телевизията в сряда 22 юли

Снимка: levski.bg

Спортните събития на 22 юли, сряда, 2026 г. са свързани с мачове на Левски и ЦСКА 1948 в Европа, срещи от турнири по тенис и етап от най-престижното състезание в колоезденето.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

Футбол

Шампионска лига – втори квалификационен кръг, първи мач:

20:30 часа: Левски – Университатя Крайова Диема Спорт

Лига на конференциите - втори квалификационен кръг, първи двубой:

21:30 часа: Търнава - ЦСКА 1948 Диема Спорт 2

Тенис

АТП 250 – Ещорил:

14:00 часа: Max Sport 3

АТП 250 – Кицбюел:

12:00 часа: Max Sport 1

Колоездене

Тур Дьо Франс – 17-и етап:

14:30 часа: Eurosport 1

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!