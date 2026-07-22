Спортът по телевизията в сряда 22 юли
Снимка: levski.bg
Спортните събития на 22 юли, сряда, 2026 г. са свързани с мачове на Левски и ЦСКА 1948 в Европа, срещи от турнири по тенис и етап от най-престижното състезание в колоезденето.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
Шампионска лига – втори квалификационен кръг, първи мач:
20:30 часа: Левски – Университатя Крайова Диема Спорт
Лига на конференциите - втори квалификационен кръг, първи двубой:
21:30 часа: Търнава - ЦСКА 1948 Диема Спорт 2
Тенис
АТП 250 – Ещорил:
14:00 часа: Max Sport 3
АТП 250 – Кицбюел:
12:00 часа: Max Sport 1
Колоездене
Тур Дьо Франс – 17-и етап:
14:30 часа: Eurosport 1
Редактор "Екип на Петел",
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