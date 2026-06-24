Спортът по телевизията в сряда 24 юни

Стопкадър Max One

Спортните събития на 24 юни, сряда, 2026 г. са свързани с решителни мачове от групите на Мондиала и важен двубой на волейболните национали.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство:

05:00 часа: Колумбия – Д.Р. Конго БНТ 1, БНТ 3

22:00 часа: Босна и Херцеговина – Катар БНТ 3

22:00 часа: Швейцария - Канада БНТ 1

Четвъртък

01:00 часа: Мароко - Хаити БНТ 3

01:00 часа: Шотландия – Бразилия БНТ 1

04:00 часа: Чехия – Мексико БНТ 1

04:00 часа: Южна Африка – Южна Корея БНТ 3

Волейбол

Лига на нациите – мъже:

14:00 часа: България – Италия Max One

Тенис

Турнир за мъже в Истборн:

13:00 часа: Max Sport 1

ATP Майорка, мъже:

13:00 часа: Max Sport 3

Редактор "Екип на Петел",

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