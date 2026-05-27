Спортът по телевизията в сряда 27 май
Спортните събития в сряда, 27 май, 2026 година основно са свързани с финала в европейски клубен турнир по футбол и поредните мачове от турнир по тенис от Големия шлем.
Ето какво може да гледате диркетно по спортните ни канали:
Футбол
Лига на конференциите – финал:
22:00 часа: Кристъл Палас – Райо Валекано бТВ Аction, Max Sport 3
Баскетбол
България – Национална лига, втори финален плейоф:
19:15 часа: Балкан – Локомотив Пловдив Max Sport 2
Тенис
Ролан Гарос:
11:00 – 23:00 часа: Eurosoport 2
18:45 часа: Eursoport 1
Колоездене
Обиколка на Италия - Джиро д'Италия (Giro d'Italia), 17 етап:
14:00 часа: Eurosport 1
