Спортът по телевизията в сряда 29 юли
Снимка: Сайт на Левски
Спортните събития на 29 юли, сряда, 2026 г. са свързани с важен мач на Левски в Европа.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
Шампионска лига – втори квалификационен кръг, реванш:
20:30 часа: Университатя - Левски Диема Спорт
Тенис
АТП 250 – Вашингтон:
18:00 часа: Max Sport 3
АТП 250 – Лос Кабос
04:00 часа: Max Sport 1
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