Спортът по телевизията в сряда 29 юли

Снимка: Сайт на Левски

Спортните събития на 29 юли, сряда, 2026 г. са свързани с важен мач на Левски в Европа.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

Футбол

Шампионска лига – втори квалификационен кръг, реванш:

20:30 часа: Университатя - Левски Диема Спорт

Тенис

АТП 250 – Вашингтон:

18:00 часа: Max Sport 3

АТП 250 – Лос Кабос

04:00 часа: Max Sport 1

Редактор "Екип на Петел",

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