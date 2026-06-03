Спортът по телевизията в сряда 3 юни
Снимка bvf.bg
Спортните събития на 3 юни, сряда, 2026 г. са свързани с поредни срещи от турнир от Големия шлем и първия мач на женския национален отбор на България в Лига на нациите.
Ето какво може да гледате по родните спортни телевизии:
Футбол
Приятелски мачове:
21:00 часа: Люксембург – Италия Диема Спорт 3
21:45 часа: Полша – Нигерия Диема Спорт
21:45 часа: Нидерландия – Алжир Диема Спорт 2
Тенис
„Ролан Гарос“, повторения на срещи и директно излъчване на четвъртфинали:
11:30 - 23:30 часа: Eurosport 1
Волейбол
Лига на нациите, жени:
19:00 часа: Доминиканска република – Турция Max Sport 2
22:30 часа: Италия – България Max Sport 2
Редактор "Екип на Петел",
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