Спортът по телевизията в сряда 3 юни

Снимка bvf.bg

Спортните събития на 3 юни, сряда, 2026 г. са свързани с поредни срещи от турнир от Големия шлем и първия мач на женския национален отбор на България в Лига на нациите.

Ето какво може да гледате по родните спортни телевизии:

Футбол

Приятелски мачове:

21:00 часа: Люксембург – Италия Диема Спорт 3

21:45 часа: Полша – Нигерия Диема Спорт

21:45 часа: Нидерландия – Алжир Диема Спорт 2

Тенис

„Ролан Гарос“, повторения на срещи и директно излъчване на четвъртфинали:

11:30 - 23:30 часа: Eurosport 1

Волейбол

Лига на нациите, жени:

19:00 часа: Доминиканска република – Турция Max Sport 2

22:30 часа: Италия – България Max Sport 2

Редактор "Екип на Петел",

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