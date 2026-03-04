реклама

Спортът по телевизията в сряда 4 март

04.03.2026 / 05:00 0

Снимка: chernomoperpfc.bg

Спортната програма за 4 март 2026 г. (сряда) предлага богато разнообразие от събития, като акцентът пада върху българската efbet Лига и английската Висша лига.

Ето най-интересните мачове и събития, които можете да проследите на живо:

Футбол

Час

Събитие

Телевизия

12:00

Шампионска лига на Азия (Елит): Осминафинал

Diema Sport 3

14:15

Шампионска лига на Азия (Елит): Осминафинал

NOVA Sport

16:00

Черно море – Арда efbet Лига

Diema Sport

18:30

ЦСКА – Ботев Враца

efbet Лига

Diema Sport

21:30

Висша лига: Брайтън – Арсенал

Diema Sport 2

21:30

Висша лига: Манчестър Сити - Нотингам

Diema Sport 3 / NOVA Sport

22:15

Висша лига: Нюкасъл – Манчестър Юнайтед

Diema Sport

22:00: Реванш от полуфиналите за Купата на Краля: Реал Сосиедад – Атлетик Билбао                    Max Sport 4

---

Зимни и други спортове

Биатлон (БНТ 3):

07:30 – Световно първенство до 21 г.: 12.5 км индивидуален старт (девойки).

Волейбол (БНТ 3):

10:00 – Национална лига "Демакс" (жени): Марица – ЦСКА.

---

Тенис:

През деня продължават мачовете от турнира BNP Paribas Open в Индиън Уелс (следете каналите на MAX Sport за преки предавания).

