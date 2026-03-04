Спортът по телевизията в сряда 4 март
Спортната програма за 4 март 2026 г. (сряда) предлага богато разнообразие от събития, като акцентът пада върху българската efbet Лига и английската Висша лига.
Ето най-интересните мачове и събития, които можете да проследите на живо:
Футбол
|
Час
|
Събитие
|
Телевизия
|
12:00
|
Шампионска лига на Азия (Елит): Осминафинал
|
Diema Sport 3
|
14:15
|
Шампионска лига на Азия (Елит): Осминафинал
|
NOVA Sport
|
16:00
|
Черно море – Арда efbet Лига
|
Diema Sport
|
18:30
|
ЦСКА – Ботев Враца
efbet Лига
|
Diema Sport
|
21:30
|
Висша лига: Брайтън – Арсенал
|
Diema Sport 2
|
21:30
|
Висша лига: Манчестър Сити - Нотингам
|
Diema Sport 3 / NOVA Sport
|
22:15
|
Висша лига: Нюкасъл – Манчестър Юнайтед
|
Diema Sport
22:00: Реванш от полуфиналите за Купата на Краля: Реал Сосиедад – Атлетик Билбао Max Sport 4
---
Зимни и други спортове
Биатлон (БНТ 3):
07:30 – Световно първенство до 21 г.: 12.5 км индивидуален старт (девойки).
Волейбол (БНТ 3):
10:00 – Национална лига "Демакс" (жени): Марица – ЦСКА.
---
Тенис:
През деня продължават мачовете от турнира BNP Paribas Open в Индиън Уелс (следете каналите на MAX Sport за преки предавания).
