Спортът по телевизията в сряда 5 август

Снимка Пиксабей

Спортните събития на 5 август, сряда, 2026 г. са свързани с интригуващи мачове от престижен турнир по тенис.

В Лига на конференциите пък ЦСКА 1948 гостува на Панатинайкос в първа среща от третия квалификационен кръг. Двубоят в Атина започва в 21:30 часа и ако преговорите, които водят за излъчването му наши телевизии, се финализират, ще се предава по бТВ или Диема Спорт.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

Тенис

АТП 1000 – Монреал:

18:00 часа: Max Sport 1, Max Sport 2

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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