Спортът по телевизията в сряда 8 юли
Стопкадър Max One
Спортните събития на 8 юли, сряда, 2026 г. са свързани със среща на „лъвиците“ в Лига на нациите и мачове от турнир по тенис от Големия шлем.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Волейбол
Лига на нациите – жени:
17:30 часа: Чехия – Германия Max Sport 2
21:00 часа: Сърбия – България Max One
Тенис
Уимбълдън:
15:00 -23:00 часа: Eurosport 2
Колоездене
"Тур дьо Франс", пети етап:
14:30 часа: Eurosport 1
Редактор "Екип на Петел",
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