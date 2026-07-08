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Спортът по телевизията в сряда 8 юли

08.07.2026 / 05:00 0

Стопкадър Max One

Спортните събития на 8 юли, сряда, 2026 г. са свързани със среща на „лъвиците“ в Лига на нациите и мачове от турнир по тенис от Големия шлем.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

 

Волейбол

Лига на нациите – жени:

17:30 часа: Чехия – Германия  Max Sport 2

21:00 часа: Сърбия – България Max One

 

Тенис

Уимбълдън:

15:00 -23:00 часа: Eurosport 2

 

Колоездене

"Тур дьо Франс", пети етап:

14:30 часа: Eurosport 1

 

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