Спортът по телевизията във вторник 12 май
Снимка Сайт на Черно море
Спортната програма за 12 май 2026 г. (вторник) предлага наситени емоции, като акцентът пада върху мачове от футболното първенство на България и престижния тенис турнир в Рим.
Ето най-интересното, което можете да следите директно в ефира на българските спортни канали:
Футбол
България – efbet Лига, плейофи:
17:45 часа: Черно море – Локомотив Пловдив Диема Спорт
20:15 часа: Ботев Пловдив – Арда Диема Спорт
Испания – ЛаЛига:
20:00 часа: Селта – Леванте Max Sport 4
21:00 часа: Бетис – Елче Max Sport 3
22:30 часа: Осасуна - Атлетико Мадрид Max Sport 4
Тенис
ATP 1000 Рим:
12:00 часа: Max Sport 1
Баскетбол
България – Национална баскетболна лига:
19:15 часа: Рилски спортист – Локомотив Пловдив Max Sport 2
Колоездене
Giro d'Italia (Обиколка на Италия), четвъртия етап:
14:30 часа: Eurosport 1
