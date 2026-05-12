Спортът по телевизията във вторник 12 май

Спортната програма за 12 май 2026 г. (вторник) предлага наситени емоции, като акцентът пада върху мачове от футболното първенство на България и престижния тенис турнир в Рим.

Ето най-интересното, което можете да следите директно в ефира на българските спортни канали:

Футбол

България – efbet Лига, плейофи:

17:45 часа: Черно море – Локомотив Пловдив Диема Спорт

20:15 часа: Ботев Пловдив – Арда Диема Спорт

Испания – ЛаЛига:

20:00 часа: Селта – Леванте Max Sport 4

21:00 часа: Бетис – Елче Max Sport 3

22:30 часа: Осасуна - Атлетико Мадрид Max Sport 4

Тенис

ATP 1000 Рим:

12:00 часа: Max Sport 1

Баскетбол

България – Национална баскетболна лига:

19:15 часа: Рилски спортист – Локомотив Пловдив Max Sport 2

Колоездене

Giro d'Italia (Обиколка на Италия), четвъртия етап:

14:30 часа: Eurosport 1

