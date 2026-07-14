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Спортът по телевизията във вторник 14 юли

14.07.2026 / 05:00 0

Стопкадър БНТ 1, БНТ 3

Спортните събития на 14 юли, вторник, 2026 г. са свързани с полуфинал от Световното и важни мачове на Левски и талантливи български волейболсти.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

 

Футбол

Световно първенство, полуфинал:

22:00 часа: Франция – Испания БНТ 1, БНТ 3

 

Шампионска лига – първи квалификационен кръг, реванш:

20:30 часа: Левски – Борац Диема Спорт

 

Волейбол

Европейско първенство, мъже до 18 години:

17:30 часа: Чехия – България Max One

 

Тенис:

АТП 250 – Гщаад:

16:00 часа: Max Sport 3

 

АТП 250 - Бощад:

12:00 часа: Max Sport 1

 

АТП 250 – Умаг:

12:00 часа: Max Sport 2

 

Колоездене

"Тур дьо Франс", десети етап:

14:30 часа: Eurosport 1

 

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