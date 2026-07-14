Спортът по телевизията във вторник 14 юли

Стопкадър БНТ 1, БНТ 3

Спортните събития на 14 юли, вторник, 2026 г. са свързани с полуфинал от Световното и важни мачове на Левски и талантливи български волейболсти.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

Футбол

Световно първенство, полуфинал:

22:00 часа: Франция – Испания БНТ 1, БНТ 3

Шампионска лига – първи квалификационен кръг, реванш:

20:30 часа: Левски – Борац Диема Спорт

Волейбол

Европейско първенство, мъже до 18 години:

17:30 часа: Чехия – България Max One

Тенис:

АТП 250 – Гщаад:

16:00 часа: Max Sport 3

АТП 250 - Бощад:

12:00 часа: Max Sport 1

АТП 250 – Умаг:

12:00 часа: Max Sport 2

Колоездене

"Тур дьо Франс", десети етап:

14:30 часа: Eurosport 1

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!