Спортът по телевизията във вторник 14 юли
Стопкадър БНТ 1, БНТ 3
Спортните събития на 14 юли, вторник, 2026 г. са свързани с полуфинал от Световното и важни мачове на Левски и талантливи български волейболсти.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
Световно първенство, полуфинал:
22:00 часа: Франция – Испания БНТ 1, БНТ 3
Шампионска лига – първи квалификационен кръг, реванш:
20:30 часа: Левски – Борац Диема Спорт
Волейбол
Европейско първенство, мъже до 18 години:
17:30 часа: Чехия – България Max One
Тенис:
АТП 250 – Гщаад:
16:00 часа: Max Sport 3
АТП 250 - Бощад:
12:00 часа: Max Sport 1
АТП 250 – Умаг:
12:00 часа: Max Sport 2
Колоездене
"Тур дьо Франс", десети етап:
14:30 часа: Eurosport 1
Редактор "Екип на Петел",
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