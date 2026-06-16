Спортът по телевизията във вторник 16 юни

Кадър Х

Спортните събития на 16 юни, вторник, 2026 г. са свързани с мачове от Мондиала в САЩ, Мексико и Канада и интересни срещи от турнири по тенис от веригата ATP 500.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство:

22:00 часа: Франция – Сенегал БНТ 1, БНТ 3

Сряда

01:00 часа: Ирак – Норвегия БНТ 1, БНТ 3

04:00 часа: Аржентина – Алжир БНТ 1, БНТ 3

Тенис

АTP 500 Лондон – Куинс Клъб Чемпиъншипс:

13:30 – 23:00 часа: Max Sport 1

ATP 500 Хале:

12:30 – 21:00 часа: Max Sport 3

Редактор "Екип на Петел",

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