Спортът по телевизията във вторник 16 юни
Кадър Х
Спортните събития на 16 юни, вторник, 2026 г. са свързани с мачове от Мондиала в САЩ, Мексико и Канада и интересни срещи от турнири по тенис от веригата ATP 500.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Футбол
Световно първенство:
22:00 часа: Франция – Сенегал БНТ 1, БНТ 3
Сряда
01:00 часа: Ирак – Норвегия БНТ 1, БНТ 3
04:00 часа: Аржентина – Алжир БНТ 1, БНТ 3
Тенис
АTP 500 Лондон – Куинс Клъб Чемпиъншипс:
13:30 – 23:00 часа: Max Sport 1
ATP 500 Хале:
12:30 – 21:00 часа: Max Sport 3
Редактор "Екип на Петел",
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