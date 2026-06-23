Спортът по телевизията във вторник 23 юни

Стопкадър Ютуб, ФИФА

Спортните събития на 23 юни, вторник, 2026 г. са свързани с вълнуващи мачове от Мондиала и квалификациите на турнира от Големия шлем.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

Футбол

Световно първенство:

06:00 часа: Йордания – Алжир БНТ 1, БНТ 3

20:00 часа: Португалия – Узбекистан БНТ 3

23:00 часа: Англия – Гана БНТ 1, БНТ 3

Сряда

02:00 часа: Панама – Хърватия БНТ 1, БНТ 3

05:00 часа: Португалия – Д.Р.Конго БНТ 1, БНТ 3

Тенис

Уимбълдън – квалификации:

13:00 часа: Eurosport 1 и Europsport 2

Турнир за мъже в Истборн:

13:00 часа: Max Sport 1

ATP Майорка, мъже:

13:00 часа: Max Sport 3

Редактор "Екип на Петел",

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