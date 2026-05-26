Спортът по телевизията във вторник 26 май
Снимка si.robi, Уикипедия
Акцентът върху спортните събития на 26 май, вторник, 2026 година ще е върху мачове от един от най-престижните турнири по тенис и световното първенство по хокей на лед.
Ето какво може да гледате директно по българските спортни канали:
Тенис
Ролан Гарос:
18:45 – 23:00 часа: Eurosport 1
11:30 – 23:00 часа: Eurosport 2
Хокей на лед
Световно първенство за мъже:
17:20 часа: Швеция – Словакия Max Sport 1
21:20 часа: Чехия – Канада Max Sport 1
