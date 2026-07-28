Спортът по телевизията във вторник 28 юли
Снимка: Сайт на ЦСКА 1948
Акцентът върху спортните събития на 28 юли, вторник, 2026 г. попада върху мач на ЦСКА 1948 в Европа.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Футбол
Лига на конференциите – втори квалификационен кръг, реванш:
20:30 часа: ЦСКА 1948 - Търнава Диема Спорт
Тенис
АТП 250 – Вашингтон:
18:00 часа: Max Sport 3
Сряда
АТП – Лос Кабос
02:00 часа: Max Sport 1
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