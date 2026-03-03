Спортът по телевизията във вторник 3 март
Навръх Националния празник на България спортната програма е доста наситена, като акцентът пада върху Зимните олимпийски игри, Българската Първа лига и големите европейски клубни първенства.
Ето най-интересното, което можете да гледате по телевизията днес, 3 март:
Футбол
България, Първа лига:
13:30 – Спартак (Варна) – Монтана (Diema Sport)
16:00 – Берое – Славия (Diema Sport)
18:30 – Ботев (Пловдив) – Септември (Diema Sport)
Европа и Световен футбол:
14:00 – Фулъм – Саутхемптън (ФА Къп) (Diema Sport 2)
21:45 – Лион – ФК Париж (Лига 1) (Diema Sport 3)
22:00 – Атлетико Мадрид – Клуб Брюж (Шампионска лига - запис/обзор) (MAX Sport)
22:00 – Барселона – Атлетико Мадрид (полуфинален мач-реванш за Купата на Краля ) (MAX SPORT 4)
Зимни олимпийски игри 2026 (Милано/Кортина)
Повечето събития се излъчват по БНТ 3 и каналите на Eurosport на запис:
06:00 – Шорттрек: 1500 м (жени) и 5000 м (мъже), финали.
07:30 – Хокей на лед (мъже): Мач за 3-то място (Финландия – Словакия).
08:55 – Биатлон: Смесена щафета.
10:25 – Биатлон: 20 км индивидуално (мъже).
14:30 – Фигурно пързаляне: Галаконцерт.
19:20 – Фигурно пързаляне: Отборно (волна програма).
Баскетбол и други спортове
19:00 – НБА: Кливланд Кавалиърс – Бостън Селтикс (Diema Sport 3)
10:50 – Волейбол (жени): ЦПВК – Левски София (БНТ 3)
06:00 – Формула 1: Гран При на Австралия (запис/обзор) (Diema Sport 3)
Бележка: Тъй като днес е Националният празник на България, каналите на БНТ ще прекъсват спортната програма за преки включвания от Шипка (11:30) и за тържествената заря-проверка (18:30).
