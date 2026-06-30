Спортът по телевизията във вторник 30 юни
Стопкадър Max One
Спортните събития на 30 юни, вторник, 2026 г. са свързани с вълнуващи мачове от Мондиала и турнир по тенис от Големия шлем.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Футбол
Световно първенство 1/16-финали:
20:00 часа: Кот д’ Ивоар – Норвегия БНТ 3
00:00 часа: Франция – Швеция БНТ 1, БНТ 3
Сряда
04:00 часа: Мексико – Еквадор БНТ 1, БНТ 3
Тенис
Уимбълдън:
13:00 -23:00 часа: Eurosport 2
Редактор "Екип на Петел",
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