Спортът по телевизията във вторник 4 август

Снимка Сайт на Левски

Акцентът върху спортните събития във вторник, 4 август, 2026 г. попада върху важен мач на шампиона Левски в Европа.

Ето и спортните събития, които ще може да гледате директно по нашите телевизи:

Футбол

Шампионска лига - трети квалификационен кръг, първи мач:

20:30 часа: Левски - Кайрат Диема Спорт

Тенис

АТП 1000 - Монреал:

18:00 часа: Mqax Sport 1, Max Sport 2

Редактор "Екип на Петел",

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