Спортът по телевизията във вторник 4 август
Снимка Сайт на Левски
Акцентът върху спортните събития във вторник, 4 август, 2026 г. попада върху важен мач на шампиона Левски в Европа.
Ето и спортните събития, които ще може да гледате директно по нашите телевизи:
Футбол
Шампионска лига - трети квалификационен кръг, първи мач:
20:30 часа: Левски - Кайрат Диема Спорт
Тенис
АТП 1000 - Монреал:
18:00 часа: Mqax Sport 1, Max Sport 2
Редактор "Екип на Петел",
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