Спортът по телевизията във вторник 7 юли
Стопкадър БНТ 1
Спортните събития на 7 юли, вторник, 2026 г. са свързани с оспорвани мачове от Мондиала и решителни срещи от турнир по тенис от Големия шлем.
Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:
Футбол
Световно първенство – 1/8-финали:
19:00 часа: Аржентина – Египет БНТ1, БНТ 3
23:00 часа: Швейцария– Колумбия БНТ 1, БНТ 3
Тенис
Уимбълдън:
13:00 -23:00 часа: Eurosport 2
Колоездене
"Тур дьо Франс", четвърти етап:
14:30 часа: Eurosport 1
Редактор "Екип на Петел",
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