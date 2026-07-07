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Спортът по телевизията във вторник 7 юли

07.07.2026 / 05:00 0

Стопкадър БНТ 1

Спортните събития на 7 юли, вторник, 2026 г. са свързани с оспорвани мачове от Мондиала и решителни срещи от турнир по тенис от Големия шлем.

Ето какво може да гледате директно по родните спортни телевизии:

 

Футбол

Световно първенство – 1/8-финали:

19:00 часа: Аржентина – Египет БНТ1, БНТ 3

23:00 часа: Швейцария– Колумбия БНТ 1, БНТ 3

 

Тенис

Уимбълдън:

13:00 -23:00 часа: Eurosport 2

 

Колоездене

"Тур дьо Франс", четвърти етап:

14:30 часа: Eurosport 1

 

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