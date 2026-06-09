Спортът по телевизията във вторник 9 юни

Снимка Пиксабей

Акцентът върху спортните събития на 9 юни, вторник, 2026 година попада върху мачове от турнири по тенис.

Ето какво може да гледате директно по родните телевизии:

Тенис

Турнир АTP 250 в Щутгарт:

12:00 – 22:00 часа: Max Sport 3

Турнир АTP 250 в Хертогенбош:

11:00-21:00 часа: Max Sport 1

Футбол

Приятелски срещи:

18:00 часа: Армения – Молдова Диема Спорт 3

Редактор "Екип на Петел",

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