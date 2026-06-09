Спортът по телевизията във вторник 9 юни
Снимка Пиксабей
Акцентът върху спортните събития на 9 юни, вторник, 2026 година попада върху мачове от турнири по тенис.
Ето какво може да гледате директно по родните телевизии:
Тенис
Турнир АTP 250 в Щутгарт:
12:00 – 22:00 часа: Max Sport 3
Турнир АTP 250 в Хертогенбош:
11:00-21:00 часа: Max Sport 1
Футбол
Приятелски срещи:
18:00 часа: Армения – Молдова Диема Спорт 3
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!