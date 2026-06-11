Спортът в четвъртък 11 юни
Стопкадър Ютуб
Акцентът върху спортните събития на 11 юни, четвъртък, 2026 година попада върху откриването на Мондиала и първия мач от него.
Ето какво може да гледате директно по родните телевизии:
Футбол
Откриване на Световното първенство по футбол:
21:00 часа: БНТ 1, БНТ 3
22:00 часа: Мексико – Южна Африка БНТ 1, БНТ 3
Волейбол
Лига на нациите – мъже:
22:30 часа: България - Иран Max Sport 2
Тенис
Турнир АTP 250 в Щутгарт:
12:00 – 22:00 часа: Max Sport 3
Турнир АTP 250 в Хертогенбош:
11:00 – 20:00 часа: Max Sport 1
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