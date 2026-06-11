Спортът в четвъртък 11 юни

Стопкадър Ютуб

Акцентът върху спортните събития на 11 юни, четвъртък, 2026 година попада върху откриването на Мондиала и първия мач от него.

Ето какво може да гледате директно по родните телевизии:

Футбол

Откриване на Световното първенство по футбол:

21:00 часа: БНТ 1, БНТ 3

22:00 часа: Мексико – Южна Африка БНТ 1, БНТ 3

Волейбол

Лига на нациите – мъже:

22:30 часа: България - Иран Max Sport 2

Тенис

Турнир АTP 250 в Щутгарт:

12:00 – 22:00 часа: Max Sport 3

Турнир АTP 250 в Хертогенбош:

11:00 – 20:00 часа: Max Sport 1

Редактор "Екип на Петел",

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