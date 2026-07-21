Спортът във вторник 21 юли
Снимка: levski.bg
Спортните събития на 21 юли, вторник, 2026 г. са свързани с мачове от турнири по тенис и пореден етап от най-престижното състезание в колоезденето.
Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:
Тенис
АТП 250 – Ещорил:
14:00 часа: Max Sport 3
АТП 250 – Кицбюел:
12:00 часа: Max Sport 1
Колоездене
Тур Дьо Франс – 16-и етап:
14:30 часа: Eurosport 1
Редактор "Екип на Петел",
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