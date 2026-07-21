Спортът във вторник 21 юли

Снимка: levski.bg

Спортните събития на 21 юли, вторник, 2026 г. са свързани с мачове от турнири по тенис и пореден етап от най-престижното състезание в колоезденето.

Ето какво може да гледате директно по спортните телевизии:

Тенис

АТП 250 – Ещорил:

14:00 часа: Max Sport 3

АТП 250 – Кицбюел:

12:00 часа: Max Sport 1

Колоездене

Тур Дьо Франс – 16-и етап:

14:30 часа: Eurosport 1

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!