Спортинг (Лисабон) победи действащия европейски клубен шампион Пари Сен Жермен

снимка: Пиксабей

Спортинг (Лисабон) записа паметна победа срещу действащия европейски клубен шампион Пари Сен Жермен в предпоследния 7-и кръг от основната фаза на Шампионска лига. Макар и без голяма част от основните си футболисти, "лъвовете" успяха да се наложат с 2:1 над тима на Луис Енрике, а големият герой беше Луис Суарес. Привлеченият през лятото от Алмерия нападател вкара и двата гола във вратата на парижани, а победното му попадение падна в 90-ата минута, предаде Спортал.

Старши треньорът на Спортинг Нуно Боржеш заложи в предни позиции на Луис Суарес, а зад колумбийския нападател действаха Жени Катамо, Тринкао и Максимилиано Араухо. В средата на терена си партнираха Хидемаса Морита и Жоао Симоеш, а четиримата бранители пред Руи Силва бяха Иван Фреснеда, Гонсало Инасио, Матеуш Рейш и Рикардо Мангаш.

Сред резервите на домакините останаха Даниел Браганса и Дзено Дебаст, а от състава липсваха контузените Усман Диоманде, Педро Гонсалвеш, Фотис Йоанидис, Едуардо Куарешма, Нуно Сантош, Жовани Кенда и Луиш Гилерме, както и наказаният Мортен Юлманд.

