Спортисти от пет държави ще участват в турнира по тенис на маса за хора с увреждания във Варна

Снимка: Община Варна

За поредна година Варна ще бъде домакин на международния турнир по тенис на маса за хора с увреждания „Varna Seagull Cup“. По традиция организатор на надпреварата е СКХУ „Черно Море Никея“ с финансовата подкрепа на Община Варна.

Тази година за победи в своите групи ще се състезават участници от 5 държави: България, Румъния, Северна Македония, Черна Гора и Сърбия.

Арена на срещите отново ще бъде НСБ „Спорт палас“, като официалното откриване е в събота - 23 май, от 10:00 ч. в зала 3 на комплекса, а награждаването на победителите е на следващия ден - неделя, от 16:30 ч.



"Удоволствие за нас е да сме домакини на толкова голям турнир, като амбициите ни са с всяка следваща година той да става все по-престижен и желан за участие. Каним всички любители на този така атрактивен спорт да дойдат и да видят на какво са способни параспортистите", заявиха организаторите на проявата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!