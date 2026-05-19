Спортисти от пет държави ще участват в турнира по тенис на маса за хора с увреждания във Варна
Снимка: Община Варна
За поредна година Варна ще бъде домакин на международния турнир по тенис на маса за хора с увреждания „Varna Seagull Cup“. По традиция организатор на надпреварата е СКХУ „Черно Море Никея“ с финансовата подкрепа на Община Варна.
Тази година за победи в своите групи ще се състезават участници от 5 държави: България, Румъния, Северна Македония, Черна Гора и Сърбия.
Арена на срещите отново ще бъде НСБ „Спорт палас“, като официалното откриване е в събота - 23 май, от 10:00 ч. в зала 3 на комплекса, а награждаването на победителите е на следващия ден - неделя, от 16:30 ч.
"Удоволствие за нас е да сме домакини на толкова голям турнир, като амбициите ни са с всяка следваща година той да става все по-престижен и желан за участие. Каним всички любители на този така атрактивен спорт да дойдат и да видят на какво са способни параспортистите", заявиха организаторите на проявата.
