Спортният директор на "Левски": Спокоен съм, защото футболистите са от много висока класа

Снимка: Булфото

Спортният директор на "Левски" Георги Костадинов комепнтира успеха в европейските клубни турнири.

"Благодаря на всички фенове на Левски, които за пореден път показаха, че са велики. Страхотна подкрепа и пълен стадион за пореден път. Победата е повече от заслужена. Донимирахме и показахме зряла игра. Момчетата знаеха, че ще дойде техният момент. Оттегляме се със заслужен успех.

Играхме срещу много компактен и добре организиран отбор. Те бяха в основната фаза на Шампионска лига през миналия сезон. Затваряха отлично пространствата. Нека да отдадем заслуженото на играчите. Показаха себераздаване и тактическа грамотност. Техните усилия бяха възнаградени. Отвън адреналинът е много по-голям. Спокоен съм, защото футболистите са от много висока класа. Този отбор ще се развива, но трябва да се предпазим от контузии.

Играем мач за мач. Искаме да се вложим максимално срещу Локомотив Пловдив и едва след това ще мислим за Кайрат", каза той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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