Спортният министър Енчо Керязов връчи почетен плакет на Стилиян Петров

Снимка: Булфото

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов присъства на благотворителната инициатива "Мач на надеждата", организирана от фондацията на футболната легенда Стилиян Петров. Събитието се проведе на стадион "Лазур" в Бургас и събра футболни легенди, обществени личности и стотици съпричастни граждани в подкрепа на хората, борещи се с онкологични заболявания. В знак на признателност за значимия обществен принос и усилията му в подкрепа на хората с онкологични заболявания министър Енчо Керязов връчи почетен плакет на Стилиян Петров, предава БТА.

"Вашата инициатива се превърна в символ на човечност, съпричастност и вяра в доброто. Тази благородна кауза показва, че спортът има силата не само да обединява хората, но и да променя съдби", каза министър Керязов.

В подкрепа на каузата на събитието присъства и президентът на Република България Илияна Йотова.

Средствата, събрани от благотворителния двубой, ще бъдат насочени към Бургаския онкологичен център и към подкрепа на хора, които водят своята битка с рака.

"Мач на надеждата" за пореден път доказва, че спортът може да бъде мощен инструмент за обединение, съпричастност и подкрепа на значими обществени каузи, като дава надежда на хората, които най-силно се нуждаят от нея", каза още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

Редактор "Екип на Петел",

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