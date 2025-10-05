реклама

Спортният министър разпореди проверка на автомобилната федерация заради тежкия инцидент на ралито

05.10.2025 / 15:06 1

Снимка: Булфото

Във връзка с тежкия инцидент на рали състезанието "Планинско изкачване Аладжа манастир", министърът на младежта и спорта Иван Пешев е разпоредил незабавна проверка на Автомобилната федерация на България (АФБ) и организацията на проведеното рали.

Проверката ще бъде извършена чрез Дирекция "Регионална координация и контрол" към Министерството на младежта и спорта, съобщава БНТ.

Целта е да се установи спазването на всички нормативни изисквания и правила за безопасност при провеждането на състезанието.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrBean (преди 58 минути)
Рейтинг: 190470 | Одобрение: -2015
Много жалко! Но така е като състезателите нямат опит.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама