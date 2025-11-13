"Справедливост за Мая": Протест пред ВМА срещу жестокостта към животните

Булфото

Под надслов „Справедливост за Мая“ граждани се събраха пред Военномедицинска академия (ВМА) на протест срещу жестокостта към животните. Част от тях бяха с домашните си любимци.

Протестиращите носеха плакати с надписи „Тяхната сигурност е наше задължение“, „Ефективни присъди за насилие над животни“, „Ако мразиш животните, губиш правото си да се наричаш човек“, „Няма извинение за това мъчение“, „Хуманността започва с отношението към най-слабите“. Протестиращите искат отстраняването от длъжност на лекаря-специлизант от ВМА, блъснал на 9 ноември с автомобила си куче в кв. "Разсадника".

От ВМА съобщиха, че болничното заведение оказва съдействие за изясняването на случая и лекарят е отстранен от работа до изясняване на случилото се. Междувременно от Пациентски организации “Заедно с теб” също осъдиха поведението на лекаря, прегазил куче.

Събралите се протестиращи тръгнаха на шествие към НДК, предаде БТА.

Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов съобщи по-рано пред журналисти, че лекарят, прегазил преди дни куче в София, днес се е появил в Трето районно управление заедно със своя адвокат.

На 9 ноември мъжът, излязъл с автомобила си от гараж, като прегазил кучето, чието име е Роксана, а хората в кв. "Разсадника" го наричали на галено - Мая. В резултат кучето получило тежки увреждания, а по-късно е евтанизирано във ветеринарна клиника. „На мъжа му беше повдигнато обвинение по чл. 325 Б, т.е. – причиняване на смърт на гръбначно животно“, заяви главен комисар Николов. Той обяви, че му е наложена гаранция в размер на 5000 лв. По думите му мъжът съдейства напълно на разследването.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!