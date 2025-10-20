Справи се с по-скъпия хляб

Редактор: Недко Петров

Над 41 процента е инфлацията за последните пет години, показва Националната статистика, а според Държавната комисия по стоковите борси и тържищата започва есенно поскъпване. За година инфлацията е 5,6 на сто през септември, отчитат още данните. Въпреки това през последната година основни продукти са повишилш цената си с 20 на сто, като хляба, пресните плодове и кафето.

С по-малко поскъпване пък са други, като брашно, олио и яйца.

Виолета Милева си прави хляб у дома, и така не усеща поскъпването. При плодовете обаче няма как да се справи със скока в цените.

Не се отказвам нито от плодове, нито от зеленчук. Може би количествата са редуцирани, казва тя.

Кафето, което е сред рекордьорите в поскъпването, също ощетява бюджета на Виолета.

Кафето е много поскъпнало, но ние пием по едно кафе дневно, така че не мога да се откажа от кафето, уточнява по бТВ Виолета Милева.

Експертите смятат, че по-високите цени при кафето са заради ръста му на световните пазари и по-слабата реколта.

Колкото до плодовете, които слага всяко домакинство на масата, причината там са неблагоприятните климатични условия, които доведоха до недостиг на някои от тях.

По-скъпият хляб пък се дължи на промени в данъчната политика, информира бТВ.

