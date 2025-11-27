Спряха Лидл

Кадър shum.bg

Общинският съвет спря „Лидл България“ да направи за своя сметка кръстовище със светофарна уредба пред новия си магазин на бул. „Ришки проход“ в Шумен, shum.bg.

Предложението за забраната бе направено от общинските съветници Данаил Данчев и Веселин Пенчев от „Кауза Шумен“. То получи 22 гласа „За“, един бе против, а седем се въздържаха.

Темата бе разисквана повече от час в сесийна зала.

Основният мотив на вносителите бе, че на булеварда трябва да се направят две кръгови кръстовища – при ул. „Цветан Зангов“ и при „Пролетарска“ /пред Лифтком/, а когато те станат, трето светофарно кръстовище ще бъде излишно.

Подкрепа вносителите получиха от групите на ГЕРБ и „Възраждане“.

Становището на кметската администрация бе против. Обяснено бе, че проектът за кръстовище пред новия Лидл е съгласувано и одобрен, както от общинската Комисия по пътна безопасност, така и от сектор „Пътна полиция“.

Изтъкнато беше, че в момента съществуват предпоставки за инциденти, защото много водачи влизат в магазина след непозволен ляв завой с пресичане на двойна непрекъсната линия. Също така бе подчертано, че фирмата има готовност да изгради новото кръстовище в кратък срок.

Общинският съветник Владимир Йолов предложи първо да се поканят за разговори представители на Лидл, за да се види дали ще се съласят вместо светофар пред магазина си да финансират кръговото кръстовище при ул. „Цветан Зангов“ на 400 метра по-надолу.

Данаил Данчев обаче не се съгласи да изтегли временно докладната записка.

Като част от гласуваното решение бе Общината да стартира проектиране на две кръгови кръстовища при „Цветан Зангов“ и „Пролетарска“, както и да направи количествено-стойностни сметки за изграждането им.

