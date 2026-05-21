Спряха дейността на товарния превозвач, замесен в тежката катастрофа между тир и автобус на "Хемус"

кадър: Фейсбук, Европейски център за пътни политики

Министерството на транспорта и съобщенията е разпоредило временно спиране на дейността на товарния превозвач „Стели Мега Метали“ ЕООД. Мярката е предприета след междинни резултати от проверки, започнали след тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Хемус“ между товарен автомобил и автобус на 12 май.

По данни на институциите при първоначалните проверки са установени сериозни нарушения в дейността на превозвача, свързани с административни и технически изисквания. Издадени са две отделни заповеди за прилагане на принудителни административни мерки, с които се спира обществената превозна дейност на дружеството до отстраняване на констатираните несъответствия, съобщава Нова телевизия.

Инцидентът на АМ „Хемус“ е станал между товарен автомобил на „Стели Мега Метали“ ЕООД и автобус, собственост на „Юнион Ивкони“ ООД, който е бил отдаден под наем на „ГРУП ПЛЮС“ ООД. По случая е започнало досъдебно производство, а част от документите и техническите устройства вече са иззети от разследващите органи.

Проверката на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е установила, че за извършения курс не е бил наличен пътен лист, за което е съставен акт. Анализът на данните от тахографа и картата на водача продължава в рамките на разследването.

Събраната информация показва още, че превозвачът не е доказал финансова стабилност в законоустановения срок, както и че от 1 март 2026 г. дружеството е останало без лице, което да ръководи транспортната дейност с изискваната професионална квалификация. Това е довело до допълнителна заповед за спиране на дейността.

При техническия преглед на дигиталния тахограф са установени и нарушения, включително управление без валидна карта на водача, използване на режим „извън обхват“, както и липса на актуална периодична заверка на устройството. За тези констатации предстои съставяне на допълнителни актове.

Всички установени нарушения ще бъдат предоставени на наблюдаващия прокурор. Проверките по случая и по дейността на свързаните дружества продължават.

