Спряха движението по пътя Търговище - Тутракан

Временно се ограничава движението при км 62 на път II-49 Търговище - Разград - Кубрат – Тутракан, между Каменово и Кубрат за всички автомобили, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината за спирането на движението е репатриране на автокран в участъка.

Обходните маршрути за пътуващите по този път са: от път II-49 по път III-2001 за Гложево и след това по път III-2003 Гложево – Равно - Каменово до път II-49 и обратно, както и от път II - 49 по път III - 4902 Просторно - Завет - Кубрат и обратно.

Трафикът се регулира от екипи на "Пътна полиция".

