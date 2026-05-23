Спряха движението по пътя между Трявна и Царева ливада заради свлачище
снимка: АПИ
Временно е ограничено движението по път III-609 Трявна – Царева ливада поради почистване на свлякла се земна маса. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура"
По данни на АПИ обходният маршрут е по направлението Трявна – Черновръх – Радовци – Царева ливада и обратно.
Трафикът е сигнализиран с пътни знаци и се контролира от „Пътна полиция“.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!