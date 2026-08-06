Спряха движението в двете посоки по пътя между Созопол и Приморско заради следствие

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Временно е ограничено движението в двете посоки по път II-99 Созопол – Приморско в района на река Ропотамо, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е извършването на следствени действия.

За идващите от Приморско към Созопол е въведен обходен маршрут: от път II-99 Приморско през пътен възел с път III-992 (Приморско – Ясна поляна), по път III-9009 (Ясна поляна – Ново Паничарево) към път I-9, посочват от АПИ.

Редактор "Екип на Петел",

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