Спряха играта му при въпрос за 10 000 лева

Стилиян Иванов върви смело и уверено към добра печалба в „Стани богат“. За родения в Стара Загора мъж се разбра, че превежда известни филми и сериали, сред които „Д-р Хаус“ и Отчаяни съпруги, и обича да рисува портрети.

Играчът бързо използва трите си жокера, а за сумата от 3000 лева, която заключи, бе попитан: След кратката си връзка с кой легендарен актьор през 1962 г. певицата от „Велвет Ъндърграунд“ Нико ражда син?

Тук възможностите бяха Ален Делон, Кларк Гейбъл, Хъмфри Богарт и Гойко Митич.

Стилиян разсъждава кратко, и отгатна, че верният отговор е Делон.

Въпросът за 5000 лева бе: На какво най-много прилича материалът със самоадаптивен фотохромизъм, изобретен от китайски учени? - Стъклена пантофка, Мантия невидимка, Вълшебна пръчица и Летящо килимче.

Участникът призна, че клони към мантията и след като уточни, че ще рискува, маркира тази опция и продължи напред.

Гонгът за края на телевизионната игра по бТВ обаче сложи край на днешната изява на Стилиян, но утре той ще отвори въпрос за 10 000 лева.

